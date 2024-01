該模板由 WūJīMāChā Essay+ 編輯組設計並用於其同名中文版雜誌的製作。我們現將此模板開源,以期待更多中文作品能夠以「豎排」形式面向大衆。 此模板遵循共享創意署名 4.0 國際版權協議(CC BY 4.0)。這意味着你可以在給予適當署名等條件的前提下,自由分享和修改此文件——甚至將其用於商業用途。更多規則請見此處。

同時,我們也開發了配套的 「Markdown 至 InDesign」導入 script,方便你將作品以 Markdown 格式自動導入到 InDesign 中。使用方法請轉至此處。

如果在使用中有任何疑問、反饋、改進建議等,請在模板的 GitHub 討論頁面告知;當然,你也可以郵件告訴我們:[email protected]。

使用愉快!期待有更多交流。

另,更多關於排版的誕生過程,請轉至此處收聽。

字體

中文字體使用的是思源黑體。我們採用的是思源黑體、繁體中文、Normal 字重。

英文字體爲 Aleo。

進度 & 未來計劃

進度跟進 & 未來計劃請至 Issues 頁面查看。

參與人員 & 特別感謝

Zizheng (Twitter, Github and Homepage)

Eno (Twitter)

Toto (Github and Homepage)

捐助

如果你喜歡讀到的內容,並認同我們的做事風格,請您考慮通過捐助幫助我們得以良性運轉。

License

共享創意 署名 4.0 國際(CC BY 4.0)

