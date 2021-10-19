Description
「（人體）形態會約束思想內容。」桌子，作爲傢俱的一種，是更貼合人體尺度的時空結構。它與傳統的「建築空間」同等重要。當我們隔着桌子坐下交流時，不論是傾聽者還是表達者，身體都被桌子一分爲二。這意味著什麼？
「關閉屏幕，窗外的陽光傾泄到桌面，瀰漫至黑色鏡面，映出面龐。我們在數字媒介中。意識隨目光由鏡像回歸真實世界中的自身，觸發好奇。思考隨之而來。」
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數字時代日益加劇，人的生存空間也因而在無形中被縮減，代之以效率化、功能化的數據交換。思想與文藝作為社會生活最重要之形式，逐漸失去了現實的基本。為了在這不期然的境況下讓純粹的精神活動仍能得以表達，我們決定創立 WūJīMāChā Essay+。題材、媒介、傾向，俱不設限，但以純文學及其批評、純思想性作品及其批評為主。
爲配合文章內容，我們推出「縱書卷軸」排版設計。全部內容均遵循共享創意署名 4.0 國際版權協議（CC BY 4.0）。
我們相信如今和過往一樣，人依然需要以心靈本身來回應這個時代所涵攝的困惑，以及隱蔽的動盪。
謹此
WūJīMāChā Essay+ 編輯組
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「（人體）形態會約束思想內容。」桌子，作爲傢俱的一種，是更貼合人體尺度的時空結構。它與傳統的「建築空間」同等重要。當我們隔着桌子坐下交流時，不論是傾聽者還是表達者，身體都被桌子一分爲二。這意味著什麼？
「觀察靜物，如觀察桌子上的杯子，瓶子，和觀察會動的屏幕，是不一樣的。靜物「在」時間中。這也是「靜」字的本來含義，即歸其所屬（歸根曰靜）。屏幕作為工具雖然也在時間中，它呈現的內容卻不「在」時間中，映像憑藉自身移動的韻律而存在，僅以此存在。它脫離於物。時間成為了非時間的載體。觀察者無意識地被隔絕了。」