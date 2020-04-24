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關於

數字時代日益加劇，人的生存空間也因而在無形中被縮減，代之以效率化、功能化的數據交換。思想與文藝作為社會生活最重要之形式，逐漸失去了現實的基本。為了在這不期然的境況下讓純粹的精神活動仍能得以表達，我們決定創立 WūJīMāChā Essay+。題材、媒介、傾向，俱不設限，但以純文學及其批評、純思想性作品及其批評為主。

爲配合文章內容，我們推出「縱書卷軸」排版設計。全部內容均遵循共享創意署名 4.0 國際版權協議（CC BY 4.0）。

我們相信如今和過往一樣，人依然需要以心靈本身來回應這個時代所涵攝的困惑，以及隱蔽的動盪。

謹此

WūJīMāChā Essay+ 編輯組

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