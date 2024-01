key-enter This Pub is a Supplement to

Published on Nov 19, 2021

www.wujimacha.com Description 「關閉屏幕,窗外的陽光傾泄到桌面,瀰漫至黑色鏡面,映出面龐。我們在數字媒介中。意識隨目光由鏡像回歸真實世界中的自身,觸發好奇。思考隨之而來。」