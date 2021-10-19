WūJīMāChā Essay+ 中文 第一期發佈

二〇二〇年一月， WūJīMāChā Podcast 發佈了第一期對話錄音。

四十期對話之後，

二〇二一年十一月， WūJīMāChā Essay+ 中文 發佈第一期文字作品。

我們希望您在一如既往地收聽愉快的同時，也可閱讀愉快：）

關於 Essay+

數字時代日益加劇，人的生存空間也因而在無形中被縮減，代之以效率化、功能化的數據交換。思想與文藝作為社會生活最重要之形式，逐漸失去了現實的基本。為了在這不期然的境況下讓純粹的精神活動仍能得以表達，我們決定創立 WūJīMāChā Essay+。題材、媒介、傾向，俱不設限，但以純文學及其批評、純思想性作品及其批評為主。

每期內容您不但可以在線進行橫書全文閱讀，亦可離線閱讀縱書版本。全部內容均遵循共享創意署名 4.0 國際版權協議（CC BY 4.0）。

我們相信如今和過往一樣，人依然需要以心靈本身來回應這個時代所涵攝的困惑，以及隱蔽的動盪。

關於縱書卷軸排版

下載卷軸 PDF，通過雙擊放大，向右滑動可在移動設備上流暢閱讀：

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第一期內容目錄&預覽

《屏幕與痕跡》

《思考，在數字媒介中》

《論身體的整體感知》

《死亡，身體和舞臺》

《浴恩館的小憩》

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