Essay+ 投稿邀請 & 須知

1. 一則邀請

數字時代日益加劇，人的生存空間也因而在無形中被縮減，代之以效率化，功能化的數據交換。思想與文藝作為社會生活最重要之形式，逐漸失去了現實的基本。

為了在這不期然的境況下讓純粹的精神活動仍能得以表達，我們決定以 WūJīMāChā Essay+ 之名義徵稿（英文和中文）。題材、媒介、傾向，俱不設限，但以純文學及其批評，純思想性作品及其批評為主。

通過的作品將會以「縱書卷軸」的排版形式，發表在 WūJīMāChā Essay+ 主站上，並提供下載選項以離線閱讀。您的作品將遵循共享創意署名 4.0 國際版權協議（CC BY 4.0）。

我們相信如今和過往一樣，人依然需要以心靈本身來回應這個時代所涵攝的困惑，以及隱蔽的動盪。

WūJīMāChā Essay+ 編輯組

2. 投稿須知

2.1 提交格式

2.11 文学以外的文字作品，撰寫格式請遵循現代語言學會（Modern Language Association）所編訂的論文格式：詳細規則。提交的文件格式爲 Markdown 格式或 Microsoft Word 格式。

2.12 文学作品及非文字作品（繪畫，音樂，雕塑⋯⋯），格式不限。

2.2 提交方式

2.21 請將 10MB 以內的文字作品，以正確文件格式，通過附件形式發送至我們的投稿郵箱： [email protected]

2.22 對於 10MB 以上的任何作品，請將作品上傳至網盤后， 在投稿郵件中提供下載鏈接： [email protected]

2.3 審稿週期，反饋和發表

WūJīMāChā Essay+ 編輯組會在收到作品投稿1個月內，通過編輯組成員的郵件地址給予您答覆（因此請您務必定期查看垃圾收件箱）。若作品內容基本通過，則在經過1至2輪您和編輯的共同修改商議，校對，排版后，正式發佈。