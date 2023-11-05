乾砌石結構紀實：馬德里自治區

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「石頭！就我說，不用牠就沒辦法造出好建築。石頭不只一種，對嗎？但我覺得上佳的花崗岩，是再好不過的建築材料了。」 ——菲臘・摩厘奴（Felipe Moreno)，奧約–德曼薩納雷斯（Hoyo de Manzanares）的石匠

在地舊識通常藉由民族誌和民俗節日等途徑得以存續，而口述建築傳統卻很難得到適恰評判。人們易於忽略建築業者傳承與堅持的活學問，似乎遺留下來的實物足夠顯明箇中奧妙。

傳統乾砌石結構，由堅硬的原石砌成，不用砂漿。這門古老工藝見於各異景觀，用及各種石材，獨具一格。從粗面牆到莊園，塑造着一方風土。工藝復原應是地景保育之要點。此外，無砂漿黏合縫隙，石頭因而可再利用；動植物棲息其間，物種豐沛，生態和諧。

本文旨在分享西班牙中部小鎮奧約–德曼薩納雷斯（Hoyo de Manzanares）的集中研究及其方法與成果，此鎮自一九八七年，傳統建築法日漸式微。

馬德里省奧約–德曼薩納雷斯（Hoyo de Manzanares）的位置，中間爲首府。

鎮上一堵乾砌石牆

小鎮位於瓜達拉馬山脈片支，距離馬德里約四十公里。直至七〇年代，住民以種植大麥、飼養牲畜爲業。大量建造乾砌石牆也是生活日常。

我們首先採訪在地採石工人和石匠（平均年齡超過八十歲），將訪稿同市立檔案館館藏文件交叉比對，從中勾勒過去的建築方案。

市立檔案館館藏相片，上面是稱爲迪奧迪尼亞姑姑（Aunt Diotinia’s）和她的房子。建築物中花崗岩塊巨大，因爲很難割開。

憑藉受訪者提供訊息，我們得以定位過去幾個世紀的大型採石場。其中數間曾向上世紀的馬德里奇觀建築輸送石材。修復雅典衞城的石頭，同一間採石場承運至今。馬德里舊式建築需要修補時，藉此資訊便能確認從何處尋得匹配的石材。

石匠提到的採石場（灰色）、粘土礦（綠色）

一位石匠十四歲便學會切割，他講到當時情景，兩個領班帶頭三隊匠人分別對石頭進行劈鑿、塑形、砌建作業。他回憶起用杜松樹材削成木楔、用來分離石塊的場景——木楔藉火烘乾，置諸石隙，灑水浸溼。木楔逐漸膨脹，撐開石頭。後來由鐵替代。

小鎮雖距都會不遠，石匠卻用較爲原始的方法將石頭搬運到腳手架上，讓人印象深刻。兩人扶着類似擔架的工具，將石頭搬上去，就像古時候用吊牀抬運病人那樣。這與西班牙別處用簡易滑輪吊物的做法相異，儘管使用同種石頭。

一旦採掘並粗略塑形，石頭便是圍牆、避免牲畜汙染水井的圍欄、住屋的多用途材料。傳統工藝的退場導致牆壁修復不當，持續曝露而受損，值得留意。

適應岩床的典例

原先用巨型石塊是爲加快工程進度。如今用較小石塊修復卻削弱了牆體強度。

牆壁開闢粗糙的拱門，落雨時分，水從中流過，以免沖垮牆壁。

從堅石上直接建起的住屋一角

「水箱」或稱「牧羊人泉」。防止牛隻汙染水源。牧羊人隨時可以喝到乾淨泉水。

糧倉。巨大門楣超過兩米寬，容牛、車通過。

二〇〇五年，市民大會決議出一份追溯石構房屋的簡單目錄，饒有風趣。遺憾之處是目錄未區別乾砌石、砂漿構造；同時也缺乏記錄蜂巢式圍欄，牠們令觀客着迷而流連。收錄其中的部分建築保護不善，不少已然絕跡。曾有二百四十三處，現在僅剩兩百處。不到二十年時間，消失近兩成。

住屋、大型糧倉這類老式建築經旬累月，變化巨大。其設計不大適應現代需求。以下幾張相片展示一座十八世紀莊園，由住屋、糧倉構成。將其二〇〇五年完好狀態同當下比較。

莊園，〇五年

二二年

消失令人扼腕，於是我們嘗試紀錄餘存建築，爬櫛惟有佇留住民印象中的磚石痕跡，不然連這些記憶也會愈漸濁黃，消褪無影。

石匠描述住屋的共同特徵（類型）時，特意將戰前戰後的情況細微區分。這一點似乎意味着，因西班牙內戰（一九三六～九）建造技術發生革新。

類型一

類型二

一間大室位於老式「類型」住屋中心，臥室、廚房不設窗戶。與多數傳統住宅不同，其佈局未考慮自然光射入方向。但無論鎮上房屋如何朝向，南坡咸可確保充足陽光。這種佈局類同洞穴，少量空氣循環便可維持內部溫度。

兩層乾砌結構組成牆壁，外層接縫用泥土封接。牆壁之間形成隔熱空氣腔室。完整的杜松樹幹撐起屋頂框架，上面鋪滿灌木枝和黏土瓦。

杜松耐腐，其長度卻將牆壁間跨度限制在三米內。房屋很少蓋到兩層。其中一些住屋額外用芦苇裝飾房頂，下面儲藏輕型物件。煙囪直豎火爐上方，排煙卻不防雨。石匠回憶，斜雨滲進煙囪，墜入滾燙油鍋，水花迸濺。地板自然是積滿稀泥。

戰後房屋以中央磚牆爲特色，房間在走廊兩側。窗戶數量增加。現代（法式）煙囪取代了垂直連通的壁爐。

據圖紙檔案與石匠複述，我們重現了一些住屋佈局。幾處十八世紀建築羣已被拆除。一八六〇年小鎮地圖上留有其蹤跡。

一八六〇年城鎮規劃圖上的建築羣

上圖綠色部分（右爲類型一，左爲類型二）

上圖的建築羣包含三棟房屋，其中兩棟附帶糧倉。大跨度牆體中巧妙插入短樑木。早期，周圍尚還環繞着大樹，施工就地取材。右邊的連棟依循地形而築，是老式結構（以下簡稱類型一），隔壁房屋雖無中央磚砌的脊樑，設計則更爲摩登（類型二）。如今這些建築不復存在，只能透過殘存的平面圖紙一瞥昔日熱鬧。

雖無法確認類型一的構想與起源，但根據當時文獻記載，牠一八六〇年便屹立於此。選址暗示其年代久遠。

城鎮規劃圖上的橙色部分

相片中與類型一完全匹配的住屋，向外延伸一口土窯。其佈局恰到好處，既方便將牛車裝載的乾草吊上閣樓，又能讓牛羣從中穿過，不至推倒房屋。值得留意的是，據考證，這口別緻的土窯自十九世紀以來持續閒置，幾代人皆未使用。相片中襁褓裏的孩童出生此地，長大後成爲名匠；房屋外牆髹上白漆的風潮，是四〇年代農場消毒運動的產物，但持續時間短暫，前後都未見類似做法。七〇年代牠不幸被拆毀。

較爲現代的建築羣未有錄入舊地圖。上圖綠色部分是推定位置。

住屋設有開放式庭院，將豬圈同雞舍隔開以免擾民。正中房間符合「類型一」特點。右邊鄰舍則摹倣「類型二」設計並有所改良，同時設有走廊。窗戶不多，設計因此不受採光限制，便能因地形地勢靈活選址，從而節省磚石。庭院向街道敞開。

這一處住屋也展示了乾砌石工藝的弊病，須不斷擴建以維持牆體穩定。完全依賴石頭間相互擠壓達到脆弱的平衡，任何細微干擾極爲可能讓整面牆壁倒塌。

通過在地遺產團體艾爾龐德拉文化協會（Asociación Cultural El Ponderal），我們與石匠菲臘・摩厘奴（Felipe Moreno）、荷些・絳沙利士（José González）和于羅希俄・山士（Eulogio Sanz）取得聯繫。他們毫無保留分享智識，衷心感謝。

願本文傳達：愛好家即使無資金支援，也能夠回溯過去，紬繹事物內蕊之意涵。情熱而始，心手相應，撥開濃霧，便可發現採石場遺址與無名的住屋結構，對彌留的工藝傳統及時保育。地域風貌從集體記憶中消失之前，願更多同好得以開展復原專案。我希望這篇微小的紀實文章，至少能鼓勵一位讀者躬身探尋周遭的建築遺珠！

工作坊期間搭建的乾砌石牆

工作坊學徒與石匠師傅（右）合影

原文：Lucas Martí Guitera

編輯：王子正

翻譯：Toto

圖像處理：Enokoneko