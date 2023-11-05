乾砌石结构纪实：马德里自治区

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「石头！就我说，不用牠就没办法造出好建筑。石头不只一种，对吗？但我觉得上佳的花岗岩，是再好不过的建筑材料了。」 ——菲臘・摩厘努（Felipe Moreno)，奥约–德曼萨纳雷斯（Hoyo de Manzanares）的石匠

在地旧识通常借由民族誌和民俗节日等途径得以存续，而口述建筑传统却很难得到适恰评判。人们易於忽略建筑业者传承与坚持的活学问，似乎遗留下来的实物足够显明箇中奥妙。

传统乾砌石结构，由坚硬的原石砌成，不用砂浆。这门古老工艺见於各异景观，用及各种石材，独具一格。从粗面牆到庄园，塑造着一方风土。工艺復原应是地景保育之要点。此外，无砂浆黏合缝隙，石头因而可再利用；动植物栖息其间，物种丰沛，生态和谐。

本文旨在分享西班牙中部小镇奥约–德曼萨纳雷斯（Hoyo de Manzanares）的集中研究及其方法与成果，此镇自一九八七年，传统建筑法日渐式微。

马德里省奥约–德曼萨纳雷斯（Hoyo de Manzanares）的位置，中间为首府。

镇上一堵乾砌石牆

小镇位於瓜达拉马山脉片支，距離马德里约四十公里。直至七〇年代，住民以种植大麦、饲养牲畜为业。大量建造乾砌石牆也是生活日常。

我们首先採访在地採石工人和石匠（平均年龄超过八十岁），将访稿同市立档案馆馆藏文件交叉比对，从中勾勒过去的建筑方案。

市立档案馆馆藏相片，上面是称为迪奥迪尼亚姑姑（Aunt Diotinia’s）和她的房子。建筑物中花岗岩块巨大，因为很难割开。

凭借受访者提供讯息，我们得以定位过去幾个世纪的大型採石场。其中数间曾向上世纪的马德里奇观建筑输送石材。修復雅典卫城的石头，同一间採石场承运至今。马德里旧式建筑需要修补时，借此资讯便能确认从何处寻得匹配的石材。

石匠提到的採石场（灰色）、粘土矿（绿色）

一位石匠十四岁便学会切割，他讲到当时情景，两个领班带头三队匠人分别对石头进行劈凿、塑形、砌建作业。他回忆起用杜松树材削成木楔、用来分離石块的场景——木楔借火烘乾，置诸石隙，洒水浸湿。木楔逐渐膨胀，撑开石头。後来由铁替代。

小镇虽距都会不远，石匠却用较为原始的方法将石头搬运到脚手架上，让人印象深刻。两人扶着类似擔架的工具，将石头搬上去，就像古时候用吊床抬运病人那样。这与西班牙别处用简易滑轮吊物的做法相异，儘管使用同种石头。

一旦採掘并粗略塑形，石头便是围牆、避免牲畜污染水井的围栏、住屋的多用途材料。传统工艺的退场导致牆壁修復不当，持续曝露而受损，值得留意。

适应岩床的典例

原先用巨型石块是为加快工程进度。如今用较小石块修復却削弱了牆体强度。

牆壁开辟粗糙的拱门，落雨时分，水从中流过，以免沖垮牆壁。

从坚石上直接建起的住屋一角

「水箱」或称「牧羊人泉」。防止牛隻污染水源。牧羊人随时可以喝到乾净泉水。

粮仓。巨大门楣超过两米宽，容牛、车通过。

二〇〇五年，市民大会决议出一份追溯石构房屋的简单目录，饶有风趣。遗憾之处是目录未区别乾砌石、砂浆构造；同时也缺乏记录蜂巢式围栏，牠们令观客着迷而流连。收录其中的部分建筑保护不善，不少已然绝跡。曾有二百四十三处，现在仅剩两百处。不到二十年时间，消失近两成。

住屋、大型粮仓这类老式建筑经旬累月，变化巨大。其设计不大适应现代需求。以下幾张相片展示一座十八世纪庄园，由住屋、粮仓构成。将其二〇〇五年完好状态同当下比较。

庄园，〇五年

二二年

消失令人扼腕，於是我们尝试纪录馀存建筑，爬栉惟有伫留住民印象中的砖石痕跡，不然连这些记忆也会愈渐浊黄，消褪无影。

石匠描述住屋的共同特徵（类型）时，特意将战前战後的情况细微区分。这一点似乎意味着，因西班牙内战（一九三六～九）建造技术發生革新。

类型一

类型二

一间大室位於老式「类型」住屋中心，卧室、厨房不设窗户。与多数传统住宅不同，其佈局未考虑自然光射入方向。但无论镇上房屋如何朝向，南坡咸可确保充足阳光。这种佈局类同洞穴，少量空气循环便可维持内部温度。

两层乾砌结构组成牆壁，外层接缝用泥土封接。牆壁之间形成隔热空气腔室。完整的杜松树幹撑起屋顶框架，上面铺满灌木枝和黏土瓦。

杜松耐腐，其长度却将牆壁间跨度限制在三米内。房屋很少盖到两层。其中一些住屋额外用芦苇装饰房顶，下面储藏轻型物件。烟囱直竖火炉上方，排烟却不防雨。石匠回忆，斜雨渗进烟囱，坠入滚烫油锅，水花迸溅。地板自然是积满稀泥。

战後房屋以中央砖牆为特色，房间在走廊两侧。窗户数量增加。现代（法式）烟囱取代了垂直连通的壁炉。

据图纸档案与石匠複述，我们重现了一些住屋佈局。幾处十八世纪建筑群已被拆除。一八六〇年小镇地图上留有其踪跡。

一八六〇年城镇规劃图上的建筑群

上图绿色部分（右为类型一，左为类型二）

上图的建筑群包含三栋房屋，其中两栋附带粮仓。大跨度牆体中巧妙插入短樑木。早期，周围尚还环绕着大树，施工就地取材。右边的连栋依循地形而筑，是老式结构（以下简称类型一），隔壁房屋虽无中央砖砌的脊樑，设计则更为摩登（类型二）。如今这些建筑不復存在，只能透过残存的平面图纸一瞥昔日热鬧。

虽无法确认类型一的构想与起源，但根据当时文献记载，牠一八六〇年便屹立於此。选址暗示其年代久远。

城镇规劃图上的橙色部分

相片中与类型一完全匹配的住屋，向外延伸一口土窑。其佈局恰到好处，既方便将牛车装载的乾草吊上阁楼，又能让牛群从中穿过，不至推倒房屋。值得留意的是，据考证，这口别緻的土窑自十九世纪以来持续闲置，幾代人皆未使用。相片中襁褓裏的孩童出生此地，长大後成为名匠；房屋外牆髹上白漆的风潮，是四〇年代农场消毒运动的产物，但持续时间短暂，前後都未见类似做法。七〇年代牠不幸被拆毁。

较为现代的建筑群未有录入旧地图。上图绿色部分是推定位置

住屋设有开放式庭院，将猪圈同鸡舍隔开以免扰民。正中房间符合「类型一」特点。右边邻舍则摹倣「类型二」设计并有所改良，同时设有走廊。窗户不多，设计因此不受採光限制，便能因地形地势灵活选址，从而节省砖石。庭院向街道敞开。

这一处住屋也展示了乾砌石工艺的弊病，须不断扩建以维持牆体稳定。完全依赖石头间相互挤压达到脆弱的平衡，任何细微干扰极为可能让整面牆壁倒塌。

通过在地遗产团体艾尔庞德拉文化协会（Asociación Cultural El Ponderal），我们与石匠菲臘・摩厘努（Felipe Moreno）、荷些・绛沙利士（José González）和于罗希俄・山士（Eulogio Sanz）取得联系。他们毫无保留分享智识，衷心感谢。

愿本文传达：爱好家即使无资金支援，仍能够回溯过去，䌷绎事物内蕊之意涵。情热而始，心手相应，拨开浓雾，便可發现採石场遗址与无名的住屋结构，对弥留的工艺传统及时保育。地域风貌从集体记忆中消失之前，愿更多同好得以开展復原专案。我希望这篇微小的纪实文章，至少能鼓励一位读者躬身探寻周遭的建筑遗珠！

工作坊期间搭建的乾砌石牆

工作坊学徒与石匠师傅（右）合影

原文：Lucas Martí Guitera

编辑：王子正

翻译：Toto

图片制作：Enokoneko