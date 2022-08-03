[22E07] 筆記整理軟件、偵探線索屋

生活 & 工作

筆記整理軟件的交互默認在電子設備上完成，這意味着它們或許永遠無法滿足始於紙筆的思考過程的需求。而那些在整理軟件中可以實現的整理和呈現方式，在現實中均有對應——好似一間偵探線索屋。

Zizheng 在錄音中提到的筆記軟件：Obsidian、Workflowy、Heptabase、 思源筆記 （口誤說成了「思維筆記」）和 Flomo。

eno 和 Zizheng 後續的相關討論記錄：

1. 關於 Flomo

eno：「我想到 Flomo 那样的 app 是为没有记笔记习惯的人准备的，为习惯了聊天 GUI 界面的『现代人』准备的。Flomo 很好进入，一切都那么熟悉。它启动了记录的愿望和习惯。这是笔记的第一步。（所以它不是没有合理性，但仅限于此）。有整理愿望或进一步思考愿望的记录者才会注意到它的不足。」

Zizheng：「所以『现代人』无法思考。證畢。哈哈哈哈哈。」

2. 關於「回到物理」

eno：「必须得不断回到『物理』。又听过一遍后，我觉得我的不安/不确定可能是不知道什么是『最』理想的，就是我知道 app 的输入是高度抽象的，它引出一堆问题。笔纸和计算机优点的结合方式基于当前使用方式的延展想象，但或许像 Dynamicland 之类，可以有从根本上不同的结合方式，在想这之类的可能性。 还有一个『可能性』的问题，末尾虽然略有提到，用电脑整理，整理方式就被软件功能和 GUI 给限制住，但用『纯物理』的方式尽管不完美但限制要少很多。电脑的使用得在不断回到物理方式的前提下去思考才能发挥最大作用。输入是其中一环。」

3. 關於 「Dynamicland」

Zizheng：「Dynamicland 是幻術。它比現階段媒介接近真實，但其實不然。因爲它的底層邏輯是『計算』的。如果真的在找根本的方式，可能是不用寫的。」

eno：「因为是光，没有实体吗？」

Zizheng：「不，因爲那時候整個房子就是一個計算機。房子的意義變了。主要問題在於『實體』是怎麼被創造的。它的構造過程要考慮進去。畢竟計算機也是實體的。電路也是實體的。它們都是物理的。但我知道的是，屏幕上的圖像和現實構造的規則不一樣，因此它們不是同一個東西。」

eno：「嗯。不是严肃广义的『实体』而是指对人有『实感』的实体。」

4. 關於「物理和電子結合的比例問題」

eno：「Dynamicland 用的光，临时性储存，电断了就全没了，有『实感

』的纸完全没变化。这或许是个很大的问题。但要说把房间的计算机化有什么问题我觉得还太早，现实是大多人房间很物理，留给计算机的只有一两块屏幕。」

Zizheng：「房間的計算化有很大問題。因爲你的生活不應該只有一種計算邏輯充斥在所有地方。它得有點別的邏輯對不對。比如說，生命的邏輯。」

eno：「『物理』的和『电子』的结合的很少很弱，不是说让房间变成100%计算机。比如说15%。但现在是5%不到（纯感受）。荧幕、『智能』家具电器、没了。然后现代人注意力被集中在这几块大大小小的荧幕上。显示器、手机、电子手表。太怪了。」

Zizheng：「我覺得現在已經100%了。計算的邏輯已經充斥所有領域了， 除了手工業。它因爲是在模仿所以有種天然的侵略性。它在侵略『現實』。兩者無法共生，所以可能沒有你說的百分比的問題。」

eno：「或许我对计算之逻辑的认识还不够深刻，我再想想……」

Zizheng：「我們應該把托托叫過來討論這個，哈哈哈哈。可以先發這個錄音，然後再繼續。」