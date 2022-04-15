[22E05] 「外立面色彩設計導則」

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「你難道不覺得有一股力量在使一切變得模糊，曖昧，一種精神上的俄狄浦斯現象在廣泛發生？俄狄浦斯弒父娶母，受到懲罰，是因為他模糊了代與代的界限，讓生變得無力。上一代人吞噬了下一代，下一代回溯到上一代。這裏有些太晦澀的不能付諸言辭的東西，太不起眼的灰色，太無意義的苦難。我無法同情，只好冷眼而旁觀著……為什麼不願讓年輕人走，放他們生路呢。」 「是啊，為什麼？」「因為恐懼吧。」「什麼樣的恐懼？」 「對自身的無力的恐懼。無力再真實地表達任何含義。」

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