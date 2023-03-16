[22E01.1] Movement, Life, Taking a Stand：聽衆回應

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建築性觀察

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本期聯繫往期播客，以回應譚沛然來信中文章《透明、无菌、纯粹：现代主义设计的秩序迷恋》。相較於包豪斯，文藝復興的作品擁有「movement」；因爲這種 movement，創作擁有了生命。因爲有了所堅信的而非模棱兩可的，生命力才得以爆發。建築從此不再是一個器皿，人也不再是標本。Life, such is.

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建築性觀察、藝術 & 哲學、環境錄音、生活 & 工作。「WūJīMāChā 瞭望台」記錄觀察和思考，從而啓發和推動行動。

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