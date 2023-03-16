[22E01.1] Movement, Life, Taking a Stand：聽衆回應

本期聯繫往期播客，以回應譚沛然來信中文章《透明、无菌、纯粹：现代主义设计的秩序迷恋》。相較於包豪斯，文藝復興的作品擁有「movement」；因爲這種 movement，創作擁有了生命。因爲有了所堅信的而非模棱兩可的，生命力才得以爆發。建築從此不再是一個器皿，人也不再是標本。Life, such is.
建築性觀察
本期聯繫往期播客，以回應譚沛然來信中文章《透明、无菌、纯粹：现代主义设计的秩序迷恋》。相較於包豪斯，文藝復興的作品擁有「movement」；因爲這種 movement，創作擁有了生命。因爲有了所堅信的而非模棱兩可的，生命力才得以爆發。建築從此不再是一個器皿，人也不再是標本。Life, such is.
Zizheng: https://zizhengw.github.io/
譚沛然來信中提到的文章：《透明、无菌、纯粹：现代主义设计的秩序迷恋》
相關播客：
Glenn Vilppu：現場畫羊
歡迎通過郵件和我們分享您的評論（請註明針對的錄音題目)：[email protected]
有關其它任何反饋，歡迎發送郵件至： [email protected]
建築性觀察、藝術 & 哲學、環境錄音、生活 & 工作。「WūJīMāChā 瞭望台」記錄觀察和思考，從而啓發和推動行動。
每年應該會更新；每三年肯定會更新；每十年會有重要的更新。
郵件通訊（推薦；記得查垃圾收件箱）
播客軟體：
竹白（微信內訂閱）
如果您喜歡我們的內容並認可我們的做事方式，請考慮通過捐助，參與具體項目等方式讓 WūJīMāChā 得以良性運轉：詳情