[21E13] 過渡性空間：換站通道，兩樓之間

Recording

Intro | 介紹

都市中的過渡性空間——從一座房子到另一座房子，從一家商店到另一家商店，從地鐵口到站臺，所需要經過的地方——對人們的影響與單獨建築物同樣重要，且更加潛移默化。

Zizheng 通過最樸素的感受，無意間找到了兩處平常但似乎能對人的精神健康有幫助的地方：地鐵換站通道，和兩座寫字樓之間。

Voices | 聲音

Notes | 筆記

提及的地鐵站換站通道（實際感受和照片有很大誤差）：

提及的兩樓之間過道（實際感受和照片有很大誤差）：

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Architectural Observation, Art & Philosophy, Life & Work.

建築性觀察，藝術 & 哲學，生活 & 工作。

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