[21E11] 工業「調味」，食物「風味」

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「就比如說有些專業叫視覺傳達，但你從來沒有聽說過一個專業叫聲音傳達的。」 西方思維由於至少從古希臘開始就以視覺作為感官主導，加之疫情期間出於健康原因對觸覺的限制，導致如今都市生活中人體感官運用極度不平衡。這或許間接能夠解釋為何「食物」和「性愛」會受到重視。 而「平衡運用感官對人類是有益的」這個判斷的前提是，個體主動參與而非被動接受