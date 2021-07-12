[21E11] 工業「調味」，食物「風味」

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「就比如說有些專業叫視覺傳達，但你從來沒有聽說過一個專業叫聲音傳達的。」 西方思維由於至少從古希臘開始就以視覺作為感官主導，加之疫情期間出於健康原因對觸覺的限制，導致如今都市生活中人體感官運用極度不平衡。這或許間接能夠解釋為何「食物」和「性愛」會受到重視。 而「平衡運用感官對人類是有益的」這個判斷的前提是，個體主動參與而非被動接受
工業精加工食品所生成的單一味道入侵味覺，使其变得麻木。而麻木則意味著無法專註於當下的覺知，以至於當蘊含豐富「風味 」的食物出現在面前，也很難品嘗，回味。麻木的味覺只能再次去尋找單一的（膩）味道。周而復始。食物烹飪和建築設計面臨相同的關於「人」的問題。
工業精加工食品所生成的單一味道入侵味覺，使其变得麻木。而麻木則意味著無法專註於當下的覺知，以至於當蘊含豐富「風味 」的食物出現在面前，也很難品嘗，回味。麻木的味覺只能再次去尋找單一的（膩）味道。周而復始。食物烹飪和建築設計面臨相同的關於「人」的問題。
Yueeie
Zizheng: https://zizhengw.github.io/
「[21E01] 视觉主导，感官平衡，主動參與」：https://www.wujimacha.com/pub/21e01
Dialogue in the Dark: http://www.dialogueinthedark.com.cn/
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