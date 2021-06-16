[21E09] 被一分爲二的身體：桌子的意味

Description
「關閉屏幕，窗外的陽光傾泄到桌面，瀰漫至黑色鏡面，映出面龐。我們在數字媒介中。意識隨目光由鏡像回歸真實世界中的自身，觸發好奇。思考隨之而來。」
「（人體）形態會約束思想內容。」桌子，作爲傢俱的一種，是更貼合人體尺度的時空結構。它與傳統的「建築空間」同等重要。當我們隔着桌子坐下交流時，不論是傾聽者還是表達者，身體都被桌子一分爲二。這意味著什麼？
「（人體）形態會約束思想內容。」
桌子，作爲傢俱的一種，是更貼合人體尺度的時空結構。它與傳統的「建築空間」同等重要。當我們隔着桌子坐下交流時，不論是傾聽者還是表達者，身體都被桌子一分爲二。這意味著什麼？
Zizheng: https://zizhengw.github.io/
Jinglong
Google's Project Starline: https://blog.google/technology/research/project-starline/
Architectural Observation, Art and Philosophy, Life and Work. At WūJīMāChā, we build physical space-time to manifest what's already there: https://www.wujimacha.com/
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