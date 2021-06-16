[21E09] 被一分爲二的身體：桌子的意味

Description

「觀察靜物，如觀察桌子上的杯子，瓶子，和觀察會動的屏幕，是不一樣的。靜物「在」時間中。這也是「靜」字的本來含義，即歸其所屬（歸根曰靜）。屏幕作為工具雖然也在時間中，它呈現的內容卻不「在」時間中，映像憑藉自身移動的韻律而存在，僅以此存在。它脫離於物。時間成為了非時間的載體。觀察者無意識地被隔絕了。」