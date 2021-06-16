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Architectural Observation
Published on Jul 16, 2021

[21E09] 被一分爲二的身體：桌子的意味

「（人體）形態會約束思想內容。」桌子，作爲傢俱的一種，是更貼合人體尺度的時空結構。它與傳統的「建築空間」同等重要。當我們隔着桌子坐下交流時，不論是傾聽者還是表達者，身體都被桌子一分爲二。這意味著什麼？

by Jinglong Yang and Wang, Zizheng | 王子正
Published onJul 16, 2021
[21E09] 被一分爲二的身體：桌子的意味
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思考，在數字媒介中
思考，在數字媒介中
by Wang, Zizheng | 王子正
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  • Published on Nov 19, 2021
  • www.wujimacha.com
Description

「關閉屏幕，窗外的陽光傾泄到桌面，瀰漫至黑色鏡面，映出面龐。我們在數字媒介中。意識隨目光由鏡像回歸真實世界中的自身，觸發好奇。思考隨之而來。」

Recording

[21E09]

Intro

「（人體）形態會約束思想內容。」

桌子，作爲傢俱的一種，是更貼合人體尺度的時空結構。它與傳統的「建築空間」同等重要。當我們隔着桌子坐下交流時，不論是傾聽者還是表達者，身體都被桌子一分爲二。這意味著什麼？

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Another Supplement to 思考，在數字媒介中
屏幕與痕跡
屏幕與痕跡
by Jinglong Yang
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  • Published on May 24, 2020
  • www.wujimacha.com
Description

「觀察靜物，如觀察桌子上的杯子，瓶子，和觀察會動的屏幕，是不一樣的。靜物「在」時間中。這也是「靜」字的本來含義，即歸其所屬（歸根曰靜）。屏幕作為工具雖然也在時間中，它呈現的內容卻不「在」時間中，映像憑藉自身移動的韻律而存在，僅以此存在。它脫離於物。時間成為了非時間的載體。觀察者無意識地被隔絕了。」

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Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0)
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