[21E08] 藥山暮鼓

Recording

[21E08]

[註]：建議佩戴耳機收聽

Intro

藥山寺每晚在就寢（養息）前都會叩暮鼓，而擊鼓人每次叩擊都會使得鼓聲順應自身的心境。淋漓而不燥——它終歸是收心的。

Artist

耀月師父：

因偶然讀到蘋果公司創始人 Steve Jobs 曾皈依日本曹洞宗進而對佛教產生興趣。如今已出家，目前在曹洞宗祖廳湖南藥山寺修行。

耀月師父有一次飯後散步聽 Zizheng 提起蘇格拉底的一些事蹟，便很認真地在思考蘇格拉底擁有「禪定」能力的可能性。

兩種文明在那一瞬間似乎再一次看到了彼此。

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