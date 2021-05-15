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Field Recording
Published on Jun 15, 2021

[21E08] 藥山暮鼓

藥山寺每晚在就寢（養息）前都會叩暮鼓，而擊鼓人每次叩擊都會使得鼓聲順應自身的心境。淋漓而不燥——它終歸是收心的。

by 耀月師父
Published onJun 15, 2021
[21E08] 藥山暮鼓
·

Recording

[21E08]

[註]：建議佩戴耳機收聽

Intro

藥山寺每晚在就寢（養息）前都會叩暮鼓，而擊鼓人每次叩擊都會使得鼓聲順應自身的心境。淋漓而不燥——它終歸是收心的。

Artist

耀月師父：

因偶然讀到蘋果公司創始人 Steve Jobs 曾皈依日本曹洞宗進而對佛教產生興趣。如今已出家，目前在曹洞宗祖廳湖南藥山寺修行。

耀月師父有一次飯後散步聽 Zizheng 提起蘇格拉底的一些事蹟，便很認真地在思考蘇格拉底擁有「禪定」能力的可能性。

兩種文明在那一瞬間似乎再一次看到了彼此。

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[21E03] 鈴鐺，木魚和鼓
by Wang, Zizheng | 王子正, Jinglong Yang, and Danchen Zhang
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  • Published on Apr 07, 2021
  • www.wujimacha.com
Description

手放在胸腔上，發出聲音，會感到震動（vibration）。類似地，「物」所發出的震動也會讓人體產生某種共振。Zizheng 在禪宗寺院體驗早課誦經的時候發現了佛教慣用樂器的震動和人體之間的關聯。而這種關聯進一步引出「精神」和「肉體」之間的影響，以及宗教。

License
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC-BY-NC 4.0)
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