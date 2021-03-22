[21E05] 安藤忠雄：圖紙上有稜有角的幾何旋轉，到了現場全然不見

[20E4] 融入週遭的陰天之光 融入週遭的建築
Description
「光」在晴天和陰天中給人的不同感覺，讓 Zizheng 和林檎開始反思將其抽象元素化這種思路所忽視的方面——一種整體性。而在這種「抽象」思路下誕生的建築，它們能否融入周遭的環境，也變得微妙起來。
芷維在參觀完建築師安藤忠雄前輩在上海的展之後，指出了前輩圖紙和建築現場的一大不同：那些在圖紙上旋轉的規則幾何原型，在現場親歷的時候，全都消失不見，藏匿在了自然光和陰影之中。這應該是前輩最為獨特的地方之一。
芷維在參觀完建築師安藤忠雄前輩在上海的展之後，指出了前輩圖紙和建築現場的一大不同：那些在圖紙上旋轉的規則幾何原型，在現場親歷的時候，全都消失不見，藏匿在了自然光和陰影之中。這應該是前輩最為獨特的地方之一。
Zizheng：https://zizhengw.github.io/
芷維
更多關於安藤前輩在上海復星藝術中心的建築作品展：http://www.fosunfoundation.com/exhibitions/detail/31
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