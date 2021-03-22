[21E05] 安藤忠雄：圖紙上有稜有角的幾何旋轉，到了現場全然不見

芷維在參觀完建築師安藤忠雄前輩在上海的展之後，指出了前輩圖紙和建築現場的一大不同：那些在圖紙上旋轉的規則幾何原型，在現場親歷的時候，全都消失不見，藏匿在了自然光和陰影之中。這應該是前輩最為獨特的地方之一。