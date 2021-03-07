[21E03] 鈴鐺，木魚和鼓

[21E08] 藥山暮鼓
Description
藥山寺每晚在就寢（養息）前都會叩暮鼓，而擊鼓人每次叩擊都會使得鼓聲順應自身的心境。淋漓而不燥——它終歸是收心的。
手放在胸腔上，發出聲音，會感到震動（vibration）。類似地，「物」所發出的震動也會讓人體產生某種共振。Zizheng 在禪宗寺院體驗早課誦經的時候發現了佛教慣用樂器的震動和人體之間的關聯。而這種關聯進一步引出「精神」和「肉體」之間的影響，以及宗教。
手放在胸腔上，發出聲音，會感到震動（vibration）。類似地，「物」所發出的震動也會讓人體產生某種共振。Zizheng 在禪宗寺院體驗早課誦經的時候發現了佛教慣用樂器的震動和人體之間的關聯。而這種關聯進一步引出「精神」和「肉體」之間的影響，以及宗教。
Zizheng: https://zizhengw.github.io/
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