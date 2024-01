[21E03] 鈴鐺，木魚和鼓

key-enter This Pub is a Reply to

[21E08] 藥山暮鼓

Published on Jun 15, 2021

www.wujimacha.com Description 藥山寺每晚在就寢(養息)前都會叩暮鼓,而擊鼓人每次叩擊都會使得鼓聲順應自身的心境。淋漓而不燥——它終歸是收心的。