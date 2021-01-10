[21E01] 视觉主导，感官平衡，主動參與

Description
工業精加工食品所生成的單一味道入侵味覺，使其变得麻木。而麻木則意味著無法專註於當下的覺知，以至於當蘊含豐富「風味 」的食物出現在面前，也很難品嘗，回味。麻木的味覺只能再次去尋找單一的（膩）味道。周而復始。食物烹飪和建築設計面臨相同的關於「人」的問題。
「就比如說有些專業叫視覺傳達，但你從來沒有聽說過一個專業叫聲音傳達的。」 西方思維由於至少從古希臘開始就以視覺作為感官主導，加之疫情期間出於健康原因對觸覺的限制，導致如今都市生活中人體感官運用極度不平衡。這或許間接能夠解釋為何「食物」和「性愛」會受到重視。 而「平衡運用感官對人類是有益的」這個判斷的前提是，個體主動參與而非被動接受
「就比如說有些專業叫視覺傳達，但你從來沒有聽說過一個專業叫聲音傳達的。」
西方思維由於至少從古希臘開始就以視覺作為感官主導，加之疫情期間出於健康原因對觸覺的限制，導致如今都市生活中人體感官運用極度不平衡。這或許間接能夠解釋為何「食物」和「性愛」會受到重視。
而「平衡運用感官對人類是有益的」這個判斷的前提是，個體主動參與而非被動接受。
Zizheng: https://zizhengw.github.io
Jinglong
「感官參與」意同 「sensory participation/engagement」，而並非特指 「sensual (sexual) participation」。「感官」在這裏和「感知 (perception)」緊密相關。
古希臘語 οἶδα: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0058:entry=oi)=da
古希臘語 εἶδος: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0057:entry=ei)=dos
「千與千尋」電影裡父母吃飯變成豬的段落：https://www.bilibili.com/video/BV1sz411v7vy?from=search&seid=2857871735504295621
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