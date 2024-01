[21E01] 视觉主导，感官平衡，主動參與

key-enter This Pub is a Supplement to

[21E11] 工業「調味」,食物「風味」 Hide Description

Published on Aug 12, 2021

www.wujimacha.com Description 工業精加工食品所生成的單一味道入侵味覺,使其变得麻木。而麻木則意味著無法專註於當下的覺知,以至於當蘊含豐富「風味 」的食物出現在面前,也很難品嘗,回味。麻木的味覺只能再次去尋找單一的(膩)味道。周而復始。食物烹飪和建築設計面臨相同的關於「人」的問題。