[21E01] 视觉主导，感官平衡，主動參與

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Intro

「就比如說有些專業叫視覺傳達，但你從來沒有聽說過一個專業叫聲音傳達的。」

西方思維由於至少從古希臘開始就以視覺作為感官主導，加之疫情期間出於健康原因對觸覺的限制，導致如今都市生活中人體感官運用極度不平衡。這或許間接能夠解釋為何「食物」和「性愛」會受到重視。

而「平衡運用感官對人類是有益的」這個判斷的前提是，個體主動參與而非被動接受。

Voices

Notes

「感官參與」意同 「sensory participation/engagement」，而並非特指 「sensual (sexual) participation」。「感官」在這裏和「感知 (perception)」緊密相關。

古希臘語 οἶδα : http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0058:entry=oi)=da

古希臘語 εἶδος : http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0057:entry=ei)=dos

「千與千尋」電影裡父母吃飯變成豬的段落：https://www.bilibili.com/video/BV1sz411v7vy?from=search&seid=2857871735504295621

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