[20E9] 沒有信號的房間

Recording

[20E9]

Intro

Zizheng 無意間和朋友們談起網站的各種設計細節——這些細節微妙地黏住用戶，并导致后者喪失主動選擇的能力，進而形成被動接受的習慣。而隨著更多的線上習慣悄悄瀰漫開來，線下行為逐漸被其反噬。

「這種公共的視頻網站...前後勾連的機制...什麼樣的重新設計可以免除這樣的問題？」

「這問題太大了...（是）三十年之內所有有道德底線的設計師都要考慮的問題。」

「...」

「你可以暴力一點...你（在一個線下空間）把信號都屏蔽了。」

Voices

Notes

抖音：一個使用起來很有可能讓你患頸椎病，但卻能在使用過程中看到如何預防頸椎病的短視頻/音頻社交平台。

YouTube: 那個 曾經 號稱「不作惡」的 Alphabet 旗下魚龍混雜的視頻分享平台。從製造原子彈教程到東京大學建築系公開課程，從高中物理課程到隔空移物，冥想打開松果體教程，應有盡有。

Amazon：一家企圖主宰你生活的送貨公司。以後很可能把你當作貨物送到外太空：https://phys.org/news/2019-05-amazon-bezos-hell-spaceship-moon.html

UGC Platform：User Generated Content Platform。顧名思義，用來形容以用戶原創內容為主的網絡平台。

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