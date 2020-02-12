[20E8] 喜劇詩人但丁（Dante）

讀過一篇關於 Dante 的論文之後，產生了許多想法。在和 Zizheng 交流中，這位文藝復興詩人的身份逐漸變得複雜起來。思想與詩的關係是什麼？抽象的犧牲能不能取代具象的愛？但丁的作品究竟是喜劇還是悲劇？重重問題不僅侷限於學術探討，也同樣在質問現代，在這個語言貧瘠已成為現實的當下，還有無文藝復興的可能？