[20E7] 屏幕阅读的迷思

Recording

[20E7]

Intro

林檎开始反思什么样的内容适合放在屏幕上看，所以和 Zizheng 聊起了彼此经常在屏幕上看些啥。如果一个内容既有纸质版，又有电子版，那么纸书好像一定是首选。在屏幕上阅读静态的图片和文本内容，是一种妥协方案：暂时买不到纸质版的 / 纸质版太贵之类的情况下我们才会选择电子版。

当然也有 born digital 的内容。它们有它们的优点，譬如时效性强、受众面广。除此之外还有什么样的内容适合被放到屏幕上呢？

与此话题相关的是如何看待电子杂志。电子杂志似乎已经和 newsletter 等价， 而这个刚好呼应了 Internet 的特点——「信息的快速聚集和检索」。

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