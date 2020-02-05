[20E7] 屏幕阅读的迷思

林檎开始反思什么样的内容适合放在屏幕上看，所以和 Zizheng 聊起了彼此经常在屏幕上看些啥。如果一个内容既有纸质版，又有电子版，那么纸书好像一定是首选。在屏幕上阅读静态的图片和文本内容，是一种妥协方案：暂时买不到纸质版的 / 纸质版太贵之类的情况下我们才会选择电子版。
当然也有 born digital 的内容。它们有它们的优点，譬如时效性强、受众面广。除此之外还有什么样的内容适合被放到屏幕上呢？
与此话题相关的是如何看待电子杂志。电子杂志似乎已经和 newsletter 等价， 而这个刚好呼应了 Internet 的特点——「信息的快速聚集和检索」。
Hacker News: https://news.ycombinator.com/
电纸书 reMarkable：https://remarkable.com/
实体杂志：
《米老鼠》：http://www.disneybox.com/wiki/%E7%B1%B3%E8%80%81%E9%BC%A0%E6%9D%82%E5%BF%97
《国家地理》：http://www.ngchina.com.cn/
《IT时代周刊》：http://it.ittime.com.cn/
The New Yorker: https://www.newyorker.com/magazine
Santa Fe Institute Newsletter: https://www.santafe.edu/news-center/publications
St. John's College 电子杂志：https://www.sjc.edu/communications/college-magazine
Wired Magazine: https://www.wired.com/magazine/
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