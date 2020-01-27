[20E6] 在文藝女神停留的場所

博物館是一個奇怪的場所。一方面敞開了尋常不可見的美的領域，一方面又以過度的陳列遮蔽它。（陳列？商品橱窗，通訊錄，照片，又何嘗不是如此？）在含义上它自相矛盾。保護，聚集藝術品，其實拒絕了藝術的偶然性。在博物館中可以收獲知識，卻不能取得靈感......