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Architectural Observation
Published on Feb 27, 2020

[20E6] 在文藝女神停留的場所

博物館是一個奇怪的場所。一方面敞開了尋常不可見的美的領域，一方面又以過度的陳列遮蔽它。（陳列？商品橱窗，通訊錄，照片，又何嘗不是如此？）在含义上它自相矛盾。保護，聚集藝術品，其實拒絕了藝術的偶然性。在博物館中可以收獲知識，卻不能取得靈感......

by Qin LIN, Jinglong Yang, and Wang, Zizheng | 王子正
Published onFeb 27, 2020
[20E6] 在文藝女神停留的場所

Recording

[20E6]

Intro

博物館是一個奇怪的場所。一方面敞開了尋常不可見的美的領域，一方面又以過度的陳列遮蔽它。（陳列？商品橱窗，通訊錄，照片，又何嘗不是如此？）在含义上它自相矛盾。保護，聚集藝術品，其實拒絕了藝術的偶然性。在博物館中可以收獲知識，卻不能取得靈感......

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当你在快手看见坂本龙一，你就知道艺术圈真的急了
当你在快手看见坂本龙一，你就知道艺术圈真的急了
by 在野
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线上化的技术本身，成为了最重要的「藏品」。

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