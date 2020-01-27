[20E6] 在文藝女神停留的場所

Description
线上化的技术本身，成为了最重要的「藏品」。
博物館是一個奇怪的場所。一方面敞開了尋常不可見的美的領域，一方面又以過度的陳列遮蔽它。（陳列？商品橱窗，通訊錄，照片，又何嘗不是如此？）在含义上它自相矛盾。保護，聚集藝術品，其實拒絕了藝術的偶然性。在博物館中可以收獲知識，卻不能取得靈感......
博物館是一個奇怪的場所。一方面敞開了尋常不可見的美的領域，一方面又以過度的陳列遮蔽它。（陳列？商品橱窗，通訊錄，照片，又何嘗不是如此？）在含义上它自相矛盾。保護，聚集藝術品，其實拒絕了藝術的偶然性。在博物館中可以收獲知識，卻不能取得靈感......
Jinglong
Zizheng: https://zizhengw.github.io/
"museum"的詞源: https://www.etymonline.com/word/museum
海德格爾（Heidegger）所著「存在與時間」（Being and Time）：https://plato.stanford.edu/entries/heidegger/#BeiTim
米開朗基羅（Michelangelo）為美帝其（Medici）家族建造的陵墓：https://entertainment.howstuffworks.com/arts/artwork/michelangelo-sculptures18.htm
[20E1.2 雯回應[20E1]]：https://www.wujimacha.com/pub/20e1-2
引用「道德經」的相關段落：https://ctext.org/dao-de-jing/zh#n11607
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线上化的技术本身，成为了最重要的「藏品」。