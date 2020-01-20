[20E5] 公共空間：「瞭望台」的現實對應

Recording

Intro

林檎突然對一些對話內容是否應該出現在「WūJīMāChā瞭望台」中產生了猶豫。於是和 Zizheng 重新鞏固了一下「瞭望台」的初衷——通過記錄朋友間的對話推動思考和行動。而當无意间將節目類比到現實世界之後，他们发现这件事情竟可以成為再造現實公共空間尝试的第一步。

「如果說，數字世界做的事情一定要有一個現實的對應的話，「瞭望台」這個東西最好的一個類比就是半開放半隱私的公共的咖啡廳一樣的空間裡。我們是在討論真正關心的事情，不是說給別人聽的。」

「對。」

「但是呢，因為它的空間的公共的特性，導致有些人是會聽到的。他有人會有回應，有人可能默不作聲。那如果有人有回應來加入我們的話，那可能就也挺開心的。」

「嗯。」

Voices

References

動畫電影「側耳傾聽」：https://movie.douban.com/subject/1297052/

一篇關於「對話」的短文 Notes on Dialogue, by Stringfellow Barr：https://www.bc.edu/content/dam/files/centers/boisi/pdf/f10/Notes_on_Dialogue.pdf

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