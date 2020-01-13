[20E4] 融入週遭的陰天之光 融入週遭的建築

Description
芷維在參觀完建築師安藤忠雄前輩在上海的展之後，指出了前輩圖紙和建築現場的一大不同：那些在圖紙上旋轉的規則幾何原型，在現場親歷的時候，全都消失不見，藏匿在了自然光和陰影之中。這應該是前輩最為獨特的地方之一。
「光」在晴天和陰天中給人的不同感覺，讓 Zizheng 和林檎開始反思將其抽象元素化這種思路所忽視的方面——一種整體性。而在這種「抽象」思路下誕生的建築，它們能否融入周遭的環境，也變得微妙起來。
「光」在晴天和陰天中給人的不同感覺，讓 Zizheng 和林檎開始反思將其抽象元素化這種思路所忽視的方面——一種整體性。而在這種「抽象」思路下誕生的建築，它們能否融入周遭的環境，也變得微妙起來。
「你把這個東西抽象化之後（它）成為了一個概念，然後把這個概念單獨拎出來...element-thinking大概就是這個意思...所以晴天的時候就很容易把『光』當作一種元素。」
「元素化它就會容易抽離，抽離就容易isolate，isolate可能就會失去很多東西。」
「（可是）之所以意識到晴天的陽光是因為它有陰影啊，有對比啊，而不是特別的元素的感覺。」
「對。bug就在於當你元素化之後你就會忽視這種對比。」
Zizheng: https://zizhengw.github.io/
保利大劇院：https://www.dezeen.com/2017/01/13/poly-grand-theatre-tadao-ando-shanghai-china-yueqi-li-photography/
國家大劇院：https://www.archdaily.com/1218/national-grand-theater-of-china-paul-andreu
幼兒園：https://www.arquine.com/junya-ishigami-fondation-cartier-exposicion/
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