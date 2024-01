[20E4] 融入週遭的陰天之光 融入週遭的建築

key-enter This Pub is a Reply to

[21E05] 安藤忠雄:圖紙上有稜有角的幾何旋轉,到了現場全然不見 Show Description

Published on Apr 22, 2021

www.wujimacha.com Description 芷維在參觀完建築師安藤忠雄前輩在上海的展之後,指出了前輩圖紙和建築現場的一大不同:那些在圖紙上旋轉的規則幾何原型,在現場親歷的時候,全都消失不見,藏匿在了自然光和陰影之中。這應該是前輩最為獨特的地方之一。