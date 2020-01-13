[20E4] 融入週遭的陰天之光 融入週遭的建築

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Intro

「光」在晴天和陰天中給人的不同感覺，讓 Zizheng 和林檎開始反思將其抽象元素化這種思路所忽視的方面——一種整體性。而在這種「抽象」思路下誕生的建築，它們能否融入周遭的環境，也變得微妙起來。

「你把這個東西抽象化之後（它）成為了一個概念，然後把這個概念單獨拎出來...element-thinking大概就是這個意思...所以晴天的時候就很容易把『光』當作一種元素。」

「元素化它就會容易抽離，抽離就容易isolate，isolate可能就會失去很多東西。」

「（可是）之所以意識到晴天的陽光是因為它有陰影啊，有對比啊，而不是特別的元素的感覺。」

「對。bug就在於當你元素化之後你就會忽視這種對比。」

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