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Architectural Observation
Published on Feb 13, 2020

[20E4] 融入週遭的陰天之光 融入週遭的建築

「光」在晴天和陰天中給人的不同感覺，讓 Zizheng 和林檎開始反思將其抽象元素化這種思路所忽視的方面——一種整體性。而在這種「抽象」思路下誕生的建築，它們能否融入周遭的環境，也變得微妙起來。

by Qin LIN and Wang, Zizheng | 王子正
Published onFeb 13, 2020
[20E4] 融入週遭的陰天之光 融入週遭的建築
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[21E05] 安藤忠雄：圖紙上有稜有角的幾何旋轉，到了現場全然不見
by Wang, Zizheng | 王子正 and Zhiwei Gan
  • Published on Apr 22, 2021
  • www.wujimacha.com
Description

芷維在參觀完建築師安藤忠雄前輩在上海的展之後，指出了前輩圖紙和建築現場的一大不同：那些在圖紙上旋轉的規則幾何原型，在現場親歷的時候，全都消失不見，藏匿在了自然光和陰影之中。這應該是前輩最為獨特的地方之一。

Recording

Intro

「光」在晴天和陰天中給人的不同感覺，讓 Zizheng 和林檎開始反思將其抽象元素化這種思路所忽視的方面——一種整體性。而在這種「抽象」思路下誕生的建築，它們能否融入周遭的環境，也變得微妙起來。

「你把這個東西抽象化之後（它）成為了一個概念，然後把這個概念單獨拎出來...element-thinking大概就是這個意思...所以晴天的時候就很容易把『光』當作一種元素。」

「元素化它就會容易抽離，抽離就容易isolate，isolate可能就會失去很多東西。」

「（可是）之所以意識到晴天的陽光是因為它有陰影啊，有對比啊，而不是特別的元素的感覺。」

「對。bug就在於當你元素化之後你就會忽視這種對比。」

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