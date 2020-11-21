[20E21.3] 凝視點：閱讀和畫展

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西方文本的凝視點似乎在字裡行間，需要通過與文本面對面，持續的專注獲得。而東方文本，或一般來說，繪畫和建築，他們的凝視點則似乎在文本或作品以外的地方——它無形承托其它活動。本次錄音為「凝視點」系列第三期。
西方文本的凝視點似乎在字裡行間，需要通過與文本面對面，持續的專注獲得。而東方文本，或一般來說，繪畫和建築，他們的凝視點則似乎在文本或作品以外的地方——它無形承托其它活動。本次錄音為「凝視點」系列第三期。
Jinglong
Zizheng: https://zizhengw.github.io
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