[20E21.3] 凝視點：閱讀和畫展

西方文本的凝視點似乎在字裡行間，需要通過與文本面對面，持續的專注獲得。而東方文本，或一般來說，繪畫和建築，他們的凝視點則似乎在文本或作品以外的地方——它無形承托其它活動。本次錄音為「凝視點」系列第三期。