[20e21.1] 凝视点：自然

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重慶機場和北京銀杏步道的例子暗示人在任何環境當中對於感知美好事物的潛力。而這種感知機制和自然的關係則初步引出對於「凝視點」的探討。本次錄音為「凝視點」系列第一期。
重慶機場和北京銀杏步道的例子暗示人在任何環境當中對於感知美好事物的潛力。而這種感知機制和自然的關係則初步引出對於「凝視點」的探討。本次錄音為「凝視點」系列第一期。
Jinglong
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