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Art & Philosophy
Published on Sep 30, 2020

[20E19] 「机械复制时代的艺术作品」讨论记录

本雅明所著「机械复制时代的艺术作品」以谈论艺术作品的 aura（光韵）而闻名，但是本雅明到底为什么写了这篇文章？如果看文章的前言和后记，它甚至看起来有一个政治目的：贬低法西斯主义的政治审美化，推崇马克思主义的艺术政治化。但这两者又指的是什么？换一个简单的问题，aura 指的是什么？是距离产生 aura 吗？以及，他干嘛突然说建筑了？

by Danchen Zhang, Qin LIN, Jinglong Yang, and Wang, Zizheng | 王子正
Published onSep 30, 2020
[20E19] 「机械复制时代的艺术作品」讨论记录

Recording

[20e19]

Intro

本雅明所著「机械复制时代的艺术作品」以谈论艺术作品的 aura（光韵）而闻名，但是本雅明到底为什么写了这篇文章？如果看文章的前言和后记，它甚至看起来有一个政治目的：贬低法西斯主义的政治审美化，推崇马克思主义的艺术政治化。但这两者又指的是什么？

换一个简单的问题，aura 指的是什么？是距离产生 aura 吗？

以及，他干嘛突然说建筑了？

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瓦尔特·本雅明 Stanford Encyclopedia of Philosophy词条

https://www.douban.com/note/785972985/

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