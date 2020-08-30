[20E19] 「机械复制时代的艺术作品」讨论记录

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瓦尔特·本雅明 Stanford Encyclopedia of Philosophy词条
本雅明所著「机械复制时代的艺术作品」以谈论艺术作品的 aura（光韵）而闻名，但是本雅明到底为什么写了这篇文章？如果看文章的前言和后记，它甚至看起来有一个政治目的：贬低法西斯主义的政治审美化，推崇马克思主义的艺术政治化。但这两者又指的是什么？换一个简单的问题，aura 指的是什么？是距离产生 aura 吗？以及，他干嘛突然说建筑了？
本雅明所著「机械复制时代的艺术作品」以谈论艺术作品的 aura（光韵）而闻名，但是本雅明到底为什么写了这篇文章？如果看文章的前言和后记，它甚至看起来有一个政治目的：贬低法西斯主义的政治审美化，推崇马克思主义的艺术政治化。但这两者又指的是什么？
换一个简单的问题，aura 指的是什么？是距离产生 aura 吗？
以及，他干嘛突然说建筑了？
Jinglong
Zizheng: https://zizhengw.github.io/
Danchen
中文马克思主义文库中收录的译稿《机械复制时代的艺术作品（第二稿）》：https://www.marxists.org/chinese/walter-benjamin/mia-chinese-walter-benjamin-1936.htm
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