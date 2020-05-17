Skip to main content
WūJīMāChā
SearchLoginLogin or Signup
Architectural Observation
Published on Jun 17, 2020

[20E16] 穿過玻璃的景象

「玻璃」在時空營造（建築構造）上的使用，反映出當今我們的何種訴求？為何相比較之下，傳統住宅（vernacular architecture）對玻璃窗所構建出的「通透感」並沒有太多的青睞？本次討論進一步細化問題，為思考指出一些方向。

by Jinglong Yang, Qin LIN, and Wang, Zizheng | 王子正
Published onJun 17, 2020
[20E16] 穿過玻璃的景象

Recording

[20E16] 穿過玻璃的景象

Intro

「玻璃」在時空營造（建築構造）上的使用，反映出當今我們的何種訴求？為何相比較之下，傳統住宅（vernacular architecture）對玻璃窗所構建出的「通透感」並沒有太多的青睞？本次討論進一步細化問題，為思考指出一些方向。

Voices

林檎：https://twitter.com/underwaternya

Zizheng: https://zizhengw.github.io

Jinglong

Notes

More

License
Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0)
Comments
0
?
Login to discuss
comment
No comments here
Why not start the discussion?
WūJīMāChā
Published with