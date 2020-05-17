[20E16] 穿過玻璃的景象

「玻璃」在時空營造（建築構造）上的使用，反映出當今我們的何種訴求？為何相比較之下，傳統住宅（vernacular architecture）對玻璃窗所構建出的「通透感」並沒有太多的青睞？本次討論進一步細化問題，為思考指出一些方向。