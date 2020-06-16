[20E16.1] 從萬神殿到 Apple Park

Recording

[20E16.1]

Intro

玻璃的使用或許讓「人」重新成為現代建築的中心。人在其中似乎及其自由。而這其中光影呈現的形態改變也較古典建築有很大區分。那麼究竟大體量的古典建築所產生的光影和玻璃通透感之下的光影，有何不同？

「這種玻璃的通透感讓古羅馬時期或者古希臘時期建築才能有的那種通過大體量呈現的光影所帶來的某種人之上的那種時空感的可能性（被）徹底抹殺掉了。」

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