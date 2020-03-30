[20E14] 樸素空間呈現：木心山水畫「會稽春明」

Zizheng 和 Jinglong 所追尋的一種樸素（primitive）時空感在木心的畫作中再次被體現出來。但他們尚且無法進一步用語言細化對它的描述。他們各自需要更多的經歷和實踐才可以更精準抓住它，並且以各自的方式使其再現。