[20E14] 樸素空間呈現：木心山水畫「會稽春明」

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Zizheng 和 Jinglong 所追尋的一種樸素（primitive）時空感在木心的畫作中再次被體現出來。但他們尚且無法進一步用語言細化對它的描述。他們各自需要更多的經歷和實踐才可以更精準抓住它，並且以各自的方式使其再現。
Zizheng 和 Jinglong 所追尋的一種樸素（primitive）時空感在木心的畫作中再次被體現出來。但他們尚且無法進一步用語言細化對它的描述。他們各自需要更多的經歷和實踐才可以更精準抓住它，並且以各自的方式使其再現。
Zizheng: https://zizhengw.github.io/
Jinglong
木心山水畫「會稽春明」：https://artgallery.yale.edu/collections/objects/81927
Taiko 演出現場錄像舉例：https://www.youtube.com/watch?v=ZagsLrNzg3I
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