[20E11] 帕慕克（Pamuk）的画家三问

《我的名字叫红》提到了三个对画家来说最重要的问题：1. 当你绘画的时候，你是要尊崇古代大师的风格，还是要画出自己的个性？2. 假设你的画最后被拆开来，不再是原来的版本，甚至丢失、损坏，那你还要不要继续绘画？3. 你怎么看待失明这件事？