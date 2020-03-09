[20E11] 帕慕克（Pamuk）的画家三问

From 7F:
「1. 本次提出的“钓鱼式问问题”很有意思。
这样的问题是很好的伪装，但用多了可能就难分提问者是在钓鱼还是真这样想。但如何辨别？比如也许可以听jinglong2:43 - 3:30说话的声音质量。但这也可以有迷惑性。
2. 关于盗贼那个事，先生的“自信”可参考
https://youtu.be/qdoJroKUwu0
Punjab。
3. 如果出来被偷了，他也许会说，真主用那些财物救济需要的人。这也许是另一个结局，写在寓言书里的故事总有好的结果，因为寓言故事为作者目的服务。
4. 再比如，如果出来被偷了，随后他大骂盗贼，从者问“先生，真主的时间怎么样了？” 回答“宗教的时间刚刚已经结束了，现在是抓贼时间” 那就是搞笑或讽刺故事。寓言故事本身就只被作者赋予直接意义（除非作者钓鱼，另有心机）。
5. jinglong在想作者问三个问题的原因。我觉得2-4分钟的解释如果是真心就比较偏颇。主观解释构成宗教。或22分钟左右古代哲人还是自己思想的提问也是一样。zizheng 的反论，即不能用二分法的那段赞同，这个问题不存在。不读前人著作，不但浪费时间，还难以相互交流（大家都自成一家），学术不复存在；但前人荒谬的论述又普遍存在。研究的目的是什么，如 moji所说，比如用古代说现代；怎么说得有信服力就是技术。回答又要看问题目的，如果是钓鱼问题，不如不回答。
7. 关于作者为何问那三问，underwaternya 30分钟左右的简短解释非常到位，很赞同。」