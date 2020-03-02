[20E10] 夜壺，露出窗外！廁所，何處安置？

上海舊樓居民用夜壺表達不滿情緒。 思考：將器物（夜壺）賦予意義。反之，空間感知亦可左右語言表達可能性。 延伸問題：廁所，作為必要的排泄場所，是否需要與其它精神性空間保持適當距離？