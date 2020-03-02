[20E10] 夜壺，露出窗外！廁所，何處安置？

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Wang, Zizheng | 王子正:
聽眾匿名反饋：
「「卫生间这个东西，它其实还承担着排泄处之外的许多其他功能，商场餐厅的卫生间里小妹们补妆；漫展的卫生间是更衣室；家庭卫生间会洗澡洗衣服，这其实就是，当我们住得房子更小，厕所不得不和其他起居场所离得更近之后的一些改变？」」
上海舊樓居民用夜壺表達不滿情緒。 思考：將器物（夜壺）賦予意義。反之，空間感知亦可左右語言表達可能性。 延伸問題：廁所，作為必要的排泄場所，是否需要與其它精神性空間保持適當距離？
現象：上海舊樓居民用夜壺表達不滿情緒。
思考：將器物（夜壺）賦予意義。反之，空間感知亦可左右語言表達可能性。
延伸問題：廁所，作為必要的排泄場所，是否需要與其它精神性空間保持適當距離？
Jinglong
Zizheng: https://zizhengw.github.io/
Moji晨
露出窗外的夜壺：
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聽眾匿名反饋：
「「卫生间这个东西，它其实还承担着排泄处之外的许多其他功能，商场餐厅的卫生间里小妹们补妆；漫展的卫生间是更衣室；家庭卫生间会洗澡洗衣服，这其实就是，当我们住得房子更小，厕所不得不和其他起居场所离得更近之后的一些改变？」」