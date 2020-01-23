[20E1] 地鐵的孤立 土地的失聯

Zizheng 對「地鐵」城市空間有某些擔憂。和林檎的對話使得這種擔憂逐漸變得清晰。

「如果我每天坐地鐵，我對這個城市是不會很了解的。」

「你拿一個激光槍把地下到地上給打穿了，打一個洞出來...你直接把地上和地下打穿了...之後那種（因為地鐵失聯的）connection就一下湧進來了。」