[20E1] 地鐵的孤立 土地的失聯

Description
I love shots of women walking through cities in films. Especially in 80s New York (Meryl Streep in Heartburn, Meryl Streep in Falling in Love, Meryl Streep in Kramer Vs Kramer, Amy Irving in Crossi…
Zizheng 對「地鐵」城市空間有某些擔憂。和林檎的對話使得這種擔憂逐漸變得清晰。
Zizheng 對「地鐵」城市空間有某些擔憂。和林檎的對話使得這種擔憂逐漸變得清晰。
「如果我每天坐地鐵，我對這個城市是不會很了解的。」
「你拿一個激光槍把地下到地上給打穿了，打一個洞出來...你直接把地上和地下打穿了...之後那種（因為地鐵失聯的）connection就一下湧進來了。」
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From @Edge790 : 「
打孔的问题，漫想了一下。孔可以冲着比如月亮在中秋的方位🌃。或者瞄准某些地标建筑，在取景框里就形成不错的景观🗽。一个孔太有限了。一个近地面的玻璃车站应该看起来很不错也有可能实现。」
From Alex：
「比如他提到的地铁连接各个地点，对于之间的社区文化有造成了一种忽视。比如人们出现在工作地点，出现在家，但是可能对于城市，甚至家、工作地点旁边都没有那么了解。这就是典型的资本主义下的分裂症表现：“isolated, disconnected, discontinuous material signifiers which fail to link up into a coherent sequence”。
我能理解并且赞同一个城市的设计鼓励人们去了解社区会是更好的体验。像是城市规划里很重要的衡量就是 walkability，这也是我觉得东京做得极好，并且我喜欢东京的原因。所以他说的我肯定能理解。
但是另一方面是很多解决方法，在现实主义的考量下，我觉得都没什么用。无论是你提到的宣传某个车站的什么故事，还是他提到的从地铁往上开一个孔。东京城市的文化丰富度足够构建人们去了解每一个车站的文化氛围，国内没几个城市能做到，比起靠着设计来弥补为什么不直接关注于城市文化本身？」