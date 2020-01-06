[20E1.2] 雯回應[20E1]

Recording

[20e1.2]

Intro

雯听了「20E1 地铁的孤立 土地的失联」录音之后的回应。

地铁的灯光让雯想到一种牢房，里面的犯人完全与外界隔离，彻底失去时间观念。不过，她和林檎一样也很喜欢老旧的、灯光忽明忽暗的伦敦地铁。在北京地铁里，所有东西都太有秩序了。

「所谓的历史感，是不是就是它会打破这种秩序？有历史就一定有损坏，有损坏就一定有变化，有变化连接性可能就会更高，它让更多的东西进来了。」

另外 Zizheng 再次回应了 [20E1] 里的一个质疑：

「我大部分时候就把地铁当一个工具，我不会想在里面获得什么 connection，我也不会在地铁里期待外面是什么样。我只知道他可以最快地让我到我有所期待的地方。」

「但是他们（地铁设计者）很可能让你倾向于那么去想。但是如果你想的话你还是可以在里面获得 real human-to-human connection，你是可以做到的。」

Voices

Notes

雯提到的牢房，可以参考这个 Youtube 视频 Isolation - Mind Field (Ep 1)：https://www.youtube.com/watch?v=iqKdEhx-dD4

《建筑养成记》：https://book.douban.com/subject/30474598/

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